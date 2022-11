A la Une . ​Vidéo - Voici venu l’éplucheur de noix de coco d'un nouveau genre

Elle s’appelle Câlina et n’a visiblement aucun problème de dents ! Une chienne s’est trouvée un passe-temps original dans le sud de l’île. Par LG - Publié le Dimanche 20 Novembre 2022 à 16:43

Les gadgets vendus dans les animaleries font pâle figure à côté de ce que Câlina aime mâchouiller…



Câlina est une malinoise de deux ans. Son propriétaire a été confronté, comme tout propriétaire de chien et encore plus d’un malinois qui doivent énormément se dépenser, à l’inévitable « attaque » de chaussures lors des premiers mois de son fidèle ami. Il a donc fallu avoir de l'imagination pour l'occuper.



"Coco Câlina"



« Elle attaquait toutes mes savates, mes chaussures… J'ai commencé par lui donner des os mais je voulais quelque chose de plus naturel et j'ai pensé aux cocos. Alors elle a commencé à faire ses dents sur un coco », s’en souvient Honoré, habitant de Saint-Philippe.



Ce qui n’était au départ qu’une idée farfelue a finalement plu à sa chienne qui en redemande. La facilité avec laquelle elle s'y prend et la rapidité d'exécution impressionnent. Les casseurs de noix de coco n’ont qu’à bien se tenir, ils ont trouvé un sérieux concurrent !