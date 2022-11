La grande Une ​Vidéo - Violences sexistes et sexuelles : Une marche pour dire “STOP”

La lutte contre les violences sexuelles et sexistes envers les femmes, les enfants et les personnes LGBTQIA+ se poursuit. Une marche organisée par le collectif NousToutes974 se déroule ce dimanche dans les rues de Saint-Denis. Par Zinfos974 - Publié le Dimanche 27 Novembre 2022 à 12:30

A La Réunion, 3 e département français en termes de violences intrafamiliales, 4 Réunionnaises ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2021. Trois victimes sont à déplorer cette année encore.



“ Ces meurtres auraient pu être évités : 65% des victimes avaient déjà saisi la justice. Rien n’a été fait pour les protéger. 80% des plaintes pour violence dans le couple sont classées sans suite ! C’est tout le système qui protège les hommes violents”, dénonce le collectif.









"La honte doit changer de camp !”



Pour dire STOP aux violences sexistes et sexuelles, STOP à la pédocriminalité et à l’inceste, STOP aux LGBTQIAphobies, NousToutes974 a appelé les Réunionnaises et les Réunionnais à rejoindre la marche organisée ce dimanche à Saint-Denis, pour montrer leur soutien aux victimes, mais aussi crier leur colère :



“Nous avons tous et toutes dans notre entourage des personnes qui en sont victimes, que nous le sachions ou pas. La honte doit changer de camp !", a déclaré avant de poursuivre :



“[C'est] également l’occasion de dénoncer l’inaction de l’Etat. Le Président Emmanuel Macron avait décrété que les violences sexuelles et sexistes seraient une des grandes causes de son premier quinquennat, il a même renouvelé cet objectif pour sa réélection. Le bilan est toujours aussi catastrophique, les violences sexistes et sexuelles sont de plus en plus nombreuses, les moyens alloués sont loin d’être suffisants et plus que jamais, les agresseurs restent en liberté et impunis. Les associations estiment qu’il faudrait 0,1% du PIB de la France pour enfin être efficaces”.





"On voit que l’Etat n’est pas forcément derrière nous"



Près de 200 personnes ont répondu à l’appel, se donnant rendez-vous à 13 au jardin de l'Etat pour rejoindre le Barachois.

"On est très satisfaites de la mobilisation. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants, des personnes LGBT,. Il y avait de l’énergie, de la bonne humeur, beaucoup d’émotions", confie Alizée Cauvin-l'Heureux, co-référente de Noustoutes974 malgré l'annulation d'une partie du programme de la journée :



"Ce matin il devait y avoir un village associatif avec une cinquantaine d’exposants et d’exposantes et d’associations, ça a été annulé ce week-end par le département malheureusement, c’est vraiment dommage d’avoir raté ça. On voit que l’Etat n’est pas forcément derrière nous. C’est vraiment dommage parce qu’il y a de belles choses à faire et les gens sont avec nous. Ils ont raté quelque chose. Ils ratent le coche et ça nous énerve", regrette-t-elle.