La grande Une ​Vidéo - Une fusée chinoise se désintègre au-dessus de l’océan Indien

Une pluie de débris spatiaux a traversé le ciel la nuit dernière et a été vue par nombre d’habitants de pays du sud-ouest asiatique. Par LG - Publié le Dimanche 31 Juillet 2022 à 08:26

"Le commandement de la Force de l’Espace confirme que la fusée Long March-5B de la République populaire de Chine a fait sa rentrée dans l’atmosphère au-dessus de l’océan Indien le 30 juillet" à 16h45 GMT, a tweeté l’armée américaine.

Le premier étage de la fusée chinoise Long March-5B a fini sa trajectoire spatiale en pénétrant dans l’atmosphère au-dessus de l’océan Indien ce samedi 30 juillet aux alentours de 20h45 (Réunion). Cette pluie de débris spatiaux a été vue depuis la Malaisie notamment.



Aucune confirmation n’a encore été apportée par Pékin sur l’éventuel point d’impact des débris au sol même si cette probabilité demeure faible puisque la planète est recouverte à 70 % d’eau.



Lors de leur entrée dans l’atmosphère, les petits débris spatiaux chauffent et se désintègrent avant de toucher le sol, mais les plus gros débris, comme les modules de la Long March-5B, peuvent ne pas être entièrement détruits.



Grosse frayeur en 2020



Dimanche dernier 24 juillet, la Chine a lancé dans l’espace le deuxième des trois modules - dont le poids approche les 22,5 tonnes - de sa future station spatiale Tiangong qui doit être achevée à la fin de l'année.



La NASA a critiqué la façon de procéder de la Chine avec sa fusée Long Marche-5B qui n’a pas été conçue pour être contrôlée dans sa trajectoire finale après sa mission en orbite.



En 2020, des débris d’une autre Long Marche s’étaient écrasés sur des villages en Côte d'Ivoire, provoquant des dégâts mais sans faire de blessés (voir la vidéo plus bas).

U.S Space Force confirms that the First Stage of China's Long March 5B reentered over the Indian Ocean.



Meanwhile there were many sightings of the booster reentering over Southeast Asia.pic.twitter.com/AN3NFwVIBp — The Inner Space Network (@InnerSpaceNet) July 30, 2022

Objek seperti tahi bintang kelihatan di langit beberapa kawasan di seluruh Sarawak sekitar jam 12.50 malam tadi.



Kredit : Haiqal Iskandar pic.twitter.com/mCfe8Uy4xd — MALAYSIA MOST VIRALL (@MALAYSIAVIRALL) July 30, 2022

En 2020, les débris d'une fusée chinoise étaient tombés en Côte-d'Ivoire :