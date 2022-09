A la Une . ​Vidéo - Saint-Pierre : Récemment sorti de prison, il balance des colis au-dessus de la clôture

L'administration pénitentiaire n'a même plus besoin d'installer des caméras de vidéo surveillance. Les détenus ou anciens détenus filment eux-mêmes leurs exploits. Par IS - LG - SF - Publié le Vendredi 23 Septembre 2022 à 10:42

Cette vidéo a été diffusée sur le réseau social en vogue TikTok. On y voit un individu jeter par-dessus la clôture de la maison d'arrêt de Saint-Pierre des "colis". Il est apparemment filmé par un ami et sans plus de précaution pour que son visage soit dissimulé.



La pratique est évidemment interdite puisqu'elle échappe au contrôle des agents du centre pénitentiaire et peut représenter une menace sur le bon ordre de la cour intérieure en fonction de la nature des objets introduits illicitement.



La scène devient d'autant plus cocasse lorsque l'on apprend que "l'expéditeur" est un individu qui profite de son retour en liberté depuis peu. Il serait sorti de prison la semaine dernière.



Chaque établissement carcéral dispose de son règlement intérieur mais quelle que soit la prison de France, la détention et l'utilisation de téléphones portables est interdite, pour ne citer que cet exemple. Ce type d'interdiction est régulièrement contournée comme vient une nouvelle fois le prouver cette vidéo.



A Saint-Pierre, la pose d'un filet anti-projection est réclamé depuis des années par les surveillants relayés dans leur demande par leurs organisations syndicales.