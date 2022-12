La grande Une ​Vidéo - Résilience alimentaire : Se former à la culture du riz

L’Association Riz Réunion organisait ce vendredi une formation à la culture du riz, destinée aux professionnels. L’objectif est clair : favoriser au maximum l’arrivée du riz dans les champs des agriculteurs de l’île. Par SF - Publié le Samedi 3 Décembre 2022 à 14:48









“Nous en sommes à la deuxième session de formation, la première s’étant déroulée au mois d’octobre, et la prochaine se tiendra en janvier”, précise le directeur de l’association, Nicolas Florence. Au total, l’association Riz Réunion aura formé 30 professionnels et de nombreux particuliers à la plantation du riz cette année. Parmi eux, l’association An grèn Koulèr, qui s’inscrit dans la lutte contre la misère et s'intègre dans une démarche sociale agricole.“Nous avons l’idée que de travailler sur le riz à La Réunion, et d’intégrer ça dans le social, c’est quelque chose qui a un intérêt sur l’avenir, en matière de résilience alimentaire”, avance Guillaume Ycare, chef de projet de l’Association An Grèn Koulèr.L’association a mis en place des chantiers d'insertion, “l’idée étant de mettre en place ces chantiers avec bienveillance et de permettre à ceux qui ne parviennent pas à trouver du travail de se réintégrer dans la société".An Grèn koulèr projette d’expérimenter le riz à la fois à la Possession et au travers des jardins partagés dont elle s'occupe.

Marche après marche



Outre la structure et les filets de protection contre les oiseaux, qui s’attaquent aux riziculture, l’Association Riz Réunion anticipe l’heure de la récolte, d’ici trois mois et demi à quatre mois, avec la mise à disposition de la batteuse et la décortiqueuse aux professionnels mais aussi aux particuliers.



S'il est encore trop tôt pour parler de filière, la culture du riz locale pousse à La Réunion : "Aujourd'hui, on est sur de la production. On fonctionne marche après marche et on verra demain matin si on peut créer une filière", conclut Nicolas Florence. Pour suivre la formation, les intéressés peuvent contacter l'association par mail