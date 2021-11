A la Une . ​Vidéo - Quand nos gramounes rencontrent la génération Z

Après des mois de restrictions et de solitude, une trentaine de gramounes se sont réunis ce samedi à la Plaine des Palmistes autour d’activités organisées par les jeunes de la Maison Familiale Rurale et l'association Gramounes Isolés. Par Sophie Fontaine - Publié le Lundi 22 Novembre 2021 à 15:16









"C'est un moment de partage entre des jeunes en formation et nos gramounes en grand isolement qui ont besoin d’un changement d’air. La crise covid nous a bloqués pendant deux ans, on espère reprendre une sortie par mois sur le Nord, l’Est et le Sud de l’île", confie le président de l’association Gramounes Isolé, Patrice Loisel.



Une rencontre intergénérationnelle



Au programme de cette journée d'échanges avec la génération Z : jardinage, peinture, calligraphie chinoise et autres soins du visage et mise en beauté des mains. Les jeunes en formation de la maison familiale rurale de La Plaine des Palmiste ont tenu eux-mêmes ces différents ateliers. L’occasion de montrer leur savoir-faire et d'échanger avec leurs aînés.



"Ces ateliers nous permettent de nous reconnecter avec les personnes âgées. C’est comme si on était avec nos mamies, nos papis. Ils nous expliquent comment ils faisaient avant et ont leur montre ce que l’on sait faire", nous décrit Alexandra, en CAP Service à la personne et vente rurale.



Sortir de l'isolement



Après de longs mois sans pouvoir se rendre à ce type d’événement, pour Jacqueline, cette journée est une bouffée d’air frais : "Apprendre les plantes, se faire chouchouter, le fait de voir ces jeunes, de retrouver les amis, les copines, ça fait du bien ! On a passé une agréable journée ! En espérant que ça continue, qu’on puisse revenir vite !", conclut-elle.



