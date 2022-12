A la Une . ​Vidéo - Mondial 2022 : Et si Kolo Muani avait marqué le but de la victoire ?

Un internaute a réalisé un montage vidéo qui permet le temps de quelques secondes d’imaginer ce qu’il se serait passé si Randal Kolo Muani avait trouvé le chemin des filets dans les dernières minutes des prolongations en finale de la Coupe du Monde. Par La Rédaction - Publié le Mercredi 21 Décembre 2022 à 08:29

La Coupe du Monde des polémiques



Le Mondial 2022 est terminé mais les conséquences de ce choix de la Fifa vont perdurer. Plusieurs enquêtes pour corruption sont toujours en cours au niveau de la direction de la fédération internationale de football.



Si les stades sont maintenant vides, ils sont hantés suite à des dizaines milliers de décès de travailleurs immigrés. Les autorités qataris n’ont jamais reconnu cette forte mortalité et de nombreuses familles ont déploré ne jamais avoir perçu la compensation financière promise.



Et si le Qatar a annoncé durant la Coupe du Monde mener des enquêtes sur les décès survenus pendant la compétition, aucune information n’a été diffusée depuis la fin de la compétition.

Une autre fin



On est dans les arrêts de jeu au terme des deux prolongations. Il ne reste qu’environ 30 secondes à jouer. Le ballon est repoussé dans les airs par l’Argentine mais le défenseur Ibrahima Konaté, d’un extérieur du pied, surprend tous ces adversaires et brise toutes les lignes de l’Albiceleste. Randal Kolo Muani se retrouve seul face au portier adverse et arrive à le tromper, il marque un but à la toute fin du match.



L’arbitre met un terme à la finale et la France est sacrée championne du monde de football pour la deuxième fois d’affilée après un match très disputé et au terme de deux remontadas en l’espace de 120 minutes.



Des millions de Français festoient dans les rues. L’euphorie gagne les marchés, l’économie repart de plus belle, l’inflation est en baisse malgré la guerre en Ukraine et les barquettes de rougail saucisses sont de nouveau vendues à moins de huit euros.



C’est le rêve que nous offrent des internautes fans de l’Argentine. Ces mêmes amoureux du ballon rond latin qui ont tremblé dans les dernières secondes du match et qui, soulagés et heureux de la victoire de leur équipe, s’amusent de façon très masochiste à imaginer la défaite pour l’Albiceleste.

Pour rappel, la France s’est bien inclinée aux tirs au but après une performance aussi décousue et peu maîtrisée défensivement qu’inspirée et simplement magique du côté de l’attaque.