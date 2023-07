La grande Une ​Vidéo - Jérôme Filippini en appelle aux familles et à l'entourage des casseurs

Deux jours après un premier message de fermeté et d’appel à l’apaisement depuis le commissariat du Port, le préfet s’est rendu ce dimanche au commissariat de Saint-Denis. Il a appelé les familles de jeunes impliqués dans ces dégradations à les raisonner. Par Alexandre Robert - Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 2 Juillet 2023 à 16:56

Suite aux faits de violences urbaines ayant eu lieu les nuits précédentes sur l’ensemble du département, le préfet s’est rendu ce dimanche en fin d’après-midi au commissariat de la rue Malartic.



C’était l’occasion pour Jérôme Filippini de saluer le travail des policiers, gendarmes et pompiers confrontés dans leurs villes respectives aux jets de galets ou de divers projectiles envoyés par les émeutiers parmi lesquels se trouvent parfois des mineurs.



Le préfet a tenu ce nouveau point de situation en présence d’Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, de Laurent Fraysse, directeur territorial de la police nationale, du général Pierre Poty, commandant de la gendarmerie, et Frédéric Léguillier, le directeur départemental du SDIS.



"Si vous n’étiez pas là, il y aurait eu des drames ces jours derniers. (...) Vous êtes des gardiens de la paix. Il y a eu quelques blessés mais pas trop, cinq (dans les rangs des forces de l'ordre, ndlr). Parmi eux des blessés légers mais il y aurait pu avoir des drames supplémentaires", a salué le préfet en regardant agents de police et pompiers présents dans la cour du commissariat.



Ces policiers, militaires et soldats du feu ont en effet essuyé galets et parfois cocktails molotov lors de leurs interventions de tranquillité publique. Des actes que le représentant de l’Etat qualifie de "bêtise" de la part de "ces jeunes qui se sont attaqués à des biens publics et privés."



"Les enfants n’ont rien à faire dans la rue ce soir"



Jérôme Filippini a conclu ses remerciements en appuyant sur le fait que "les Réunionnais aiment l’uniforme" et que, dans leurs rangs, nombre d’entre eux sont originaires de l’île. Le préfet a aussi appelé les proches des jeunes, parfois mineurs, impliqués dans ces violences urbaines, à leur parler. "Les familles et les entourages ont un message à passer à leurs jeunes", a-t-il évoqué.



Ce message de "confiance et de reconnaissance" envers les forces de l’ordre et des sapeurs pompiers, la maire de Saint-Denis l’a aussi envisagé sous l’angle de l’appel à la raison puisqu’aucun lien ne peut être fait selon elle entre la mort de Nahel en métropole et ce qui se passe ici. "Les enfants n’ont rien à faire dans la rue ce soir avec des galets", a martelé Ericka Bareigts.



La nuit dernière, les pompiers sont intervenus à vingt reprises dans tout le département, c’est déjà trois fois moins de sorties que la veille avec ses soixante interventions. Tous les acteurs publics espèrent que le calme gagnera enfin les quartiers sensibles en cette nuit de dimanche.







