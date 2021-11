La grande Une ​Vidéo - Huguette Bello appelle les Réunionnais au patriotisme économique pour sauver Air Austral

La présidente de Région monte au front pour sauver Air Austral. Huguette Bello crie sa colère contre l’Etat qui ne fait rien pour aider Air Austral, selon elle. La présidente de Région en appelle aussi au patriotisme des capitaines d’industrie réunionnais. Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 14 Novembre 2021 à 09:58





Après avoir dressé le tableau d’une puissance publique sourde à l’appel de la compagnie régionale, la présidente de Région a lancé un appel au patriotisme économique. Huguette Bello a demandé à tous les gens qui ont de l'argent à La Réunion d’investir dans Air Austral pour pouvoir sauver la compagnie.



"La Réunion a besoin d’un véritable patriotisme économique"



Il faut dire que les jours sont comptés. L’ouverture progressive des lignes ne résout pas tous les problèmes d’ordre financier générés par la crise du Covid. La compagnie régionale souffre d’un manque cruel de trésorerie évalué à 50-60 millions d'euros et la Région ne peut plus apporter son concours financier.



"La situation est grave. Je lance également un appel à tous les investisseurs réunionnais qui souhaiteraient apporter leur contribution. La Réunion c’est 40% de personnes qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté, mais tout le monde i connait na bon peu de moun néna l’argent ici, donc investi dans notre compagnie régionale !", a-t-elle exhorté les capitaines d'industrie et autres investisseurs à soutenir la compagnie car "La Réunion a besoin d’un véritable patriotisme économique", a-t-elle ajouté.



Le lieu choisi pour cette manifestation était on ne peut plus symbolique. Le rapprochement d’Air Austral est fortement souhaité par l’Etat. C’est donc tout naturellement que les manifestants ont choisi de donner de la voix sous les fenêtres de la préfecture en ce dimanche. Preuve de l'intérêt réunionnais qui prime sur les positionnements politiques, ce dossier réunit plusieurs élus de sensibilités différentes. Outre les élus régionaux d'Huguette Bello, à commencer par Normane Omarjee, vice-président au désenclavement aérien, de Patricia Profil ou encore de Fabrice Hoarau, les députés Philippe Naillet, Karine Lebon, Jean-Luc Poudroux et le conseiller régional d'opposition Jean-Jacques Morel appuient la démarche de la Région vis-à-vis de l'Etat.



"L'Etat aide Corsair et ne veut pas aider Air Austral"



Comme nous l’évoquions au mois de septembre, le gouvernement pousse les deux compagnies à aller beaucoup plus loin qu’une simple joint-venture même si le discours officiel demeure celui d’un simple rapprochement non capitalistique.



"Le gouvernement doit absolument nous entendre. Il est absolument anormal que l’on ait aidé à hauteur de 9 milliards Air France, que l’on ait aidé Corsair à un tel niveau alors que Corsair est en situation plus difficile que la nôtre encore. On aide Corsair et on ne veut pas aider Air Austral. Il y a 90 millions d’euros de prêts garantis par l’Etat (pour Corsair, ndlr). On a su effacer des dettes, celles d’Air France et alors les nôtres, pourquoi on ne les efface pas ?", a-t-elle exhorté l’Etat à se manifester favorablement sur le dossier de la compagnie régionale.



Sur des images de Régis Labrousse