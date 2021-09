A la Une . ​Vidéo - Guillaume Hoarau goal machine !

Le numéro 99 demeure un goal machine malgré les années. A 37 ans, Guillaume Hoarau a encore frappé en Super League suisse. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 25 Septembre 2021 à 19:57

Guillaume Hoarau a marqué jeudi soir contre le FC Lucerne son 103ème but dans un championnat dont il fait trembler les filets depuis la saison 2014-2015.



Septembre pas encore terminé, le Réunionnais a déjà inscrit son troisième but de la saison. Il s’agit de son dixième avec le maillot du FC Sion.



Malgré le match nul (1-1) de son club, l'avant-centre a une nouvelle fois fait parler sa science du placement dans la surface. Il y a tout d'abord le but qui s’est refusé à lui après une superbe tête piquée qui a fini sur le poteau mais quelques secondes plus tard, le ballon lui est revenu dans les pieds après une frappe contrée de son coéquipier. Sa frappe sans contrôle n’était pas évidente à négocier avec un ballon qui arrivait vite mais le plat du pied gauche était trop bien placé pour Vaso Vasić, le portier de Lucerne (42’).



Guillaume Hoarau a été élu homme du match par les fans du FC Sion. En sept journées de championnat, il a disputé six rencontres. C'est la deuxième fois consécutive qu'il marque en championnat après son but contre Lausanne-Sport dimanche dernier.



Fin août, le numéro 99 avait déjà fait parler la poudre avec une superbe tête croisée face au FC Saint-Galle.



Le 12 septembre face à Lausanne-Sport :

Et soudain… 𝗚𝘂𝗶𝗹𝗹𝗮𝘂𝗺𝗲 𝗛𝗼𝗮𝗿𝗮𝘂 🔥



Le numéro 9️⃣9️⃣ a inscrit son deuxième but de la saison hier, sa deuxième égalisation 💥#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/TJOcKplXTx — FC Sion (@FCSion) September 13, 2021

Le 22 août face au FC Saint-Galle :







