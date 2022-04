A la Une . ​Vidéo - Guerre en Ukraine : Les images chocs filmées par la population elle-même

Depuis le début de l’invasion de leur pays, les Ukrainiens restés sur leur terre pour repousser l’armée russe filment leur quotidien. Des immeubles et des rues dévastés par le pilonnage des troupes russes, des habitants qui fuient les zones de conflit, des civils qui partent au combat, depuis près de 40 jours, le quotidien de millions d’Ukrainiens est rythmé par la guerre. Une guerre qui amène son lot d'images chocs que vous ne verrez jamais sur des grandes chaînes nationales. ATTENTION, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ainsi que des personnes non averties. - Publié le Lundi 4 Avril 2022 à 14:51

Parmi ces vidéos amateur, il y a cet échange vif entre des soldats de l'armée de terre russe interrogés par des ukrainiens. Ces derniers leur demandent qui ils sont. Les soldats capturés et blessés se présentent. Les questions fusent alors avec insistance. "Qu'est-ce que vous êtes venus faire en Ukraine ?" leur demande leur vis-à-vis. Il répondent qu'ils sont venus sauver les gens. "Sauver de quoi ?" leur fait répéter l'Ukrainien qui leur demande qui leur a donné l’ordre d’attaquer l’Ukraine. Les deux prisonniers, dont l'un est sérieusement blessé à la jambe, finissent par donner le nom et prénom de leur commandant.



Les voleurs qui profitent du K.O. sont humiliés en public en étant enroulés à des poteaux avec du cellophane :