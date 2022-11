​Vidéo - Dipavali : de la couleur plein les yeux !

Il demeure le rendez-vous des petits et même des plus grands ayant gardé leur âme d’enfant. Le Holi est venu clôturer la 33ème édition du Dipavali ce dimanche 6 novembre à Saint-André.



A la manière de la profusion de couleurs habillant les chars et le ciel hier à 22 heures lors du feu d’artifice, le Holi est l’occasion de colorer sa vie - et ses vêtements - de toutes les couleurs. Un autre symbole de la victoire de la lumière sur les ténèbres.



En images, plongez au coeur de la bataille de pigments qui s’est déroulée cet après-midi au stade Sarda Garriga où le vert signifie l'harmonie, l'orange l'optimisme, le bleu la vitalité et le rouge représente la joie et l'amour.