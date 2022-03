La grande Une ​Vidéo - Bichiques : Les Réunionnais au régime pour 3 ans

La pêche traditionnelle des bichiques est interdite depuis ce lundi pour une durée de 6 mois, soit de février à août. Une mesure qui s'étale sur trois ans pour tenter de protéger l'or gris de La Réunion. Par Sophie Fontaine - Publié le Mardi 1 Mars 2022 à 15:14





Les cabots bouche-ronde et les bichiques fines sont tous deux aujourd’hui gravement menacés, en particulier le bichique fine qui pourrait rapidement disparaître des rivières réunionnaises si rien n’est fait.



Suzette, pêcheuse professionnelle et présidente de l’association de la Rivière des Roches de Bras-Panon et de Saint-Benoît, a bien constaté cette diminution des alevins péi dans les canaux de la Rivière des Roches à Saint-Benoît.



“Cette année, on en a eu très peu. Encore moins que l’an passé”, assure-t-elle.



Pour protéger les ressources, les autorités ont mis en place “un plan de sauvegarde”, après concertation avec les pêcheurs.



A partir du 1er mars et pour une durée de six mois, la pêche aux bichiques est interdite.



Cette mesure est comprise par de nombreux pêcheurs qui craignent pour l’avenir de leur activité, explique Suzette.



“Nous craignons pour notre activité. Que vont faire les pêcheurs durant ces six mois de fermeture ?”, s'inquiète-t-elle, avant de poursuivre : “Pourquoi ne pas nous proposer de compléter notre activité par du nettoyage du site ou autre ? On a mis la réglementation en place mais pour nous, on n'a rien prévu”.



Suzette, comme l’ensemble des pêcheurs de bichiques, ne pourront reprendre leur activité qu’au 1er septembre prochain.



