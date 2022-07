A la Une . ​Victor Jost, un Réunionnais sur la Route du Rhum

Le jeune Réunionnais Victor Jost comptera parmi les participants de la 12e édition de La Route du Rhum. Le skipper de 26 ans s’engagera dans la course sur Masai Globe 40 Runner. Par NP - Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 à 11:48

Le skipper Réunionnais Victor Jost s'apprête à vivre une expérience hors du commun. Il compte parmi les 138 skippers sélectionnés pour la Route du Rhum - Destination Guadeloupe 2022. Passionné par la mer et la voile depuis l'enfance, il devient ingénieur en Suisse mais finit par suspendre son activité pour répondre à l'appel de la mer.



"C'est un truc de fou quand j'y pense. Depuis que je suis petit, je suis ce genre de cours. C'est un rêve d'y participer", lance-t-il.



Après avoir terminé à la 28e place de la Transat Jacques Vabre l’an dernier en duo avec Enguerrand Granoux, Victor entame sa première traversée transatlantique en solitaire. Il participera donc prochainement à l’une des plus célèbres des courses transatlantiques en solitaire : la Route du Rhum-Destination Guadeloupe.





"Emmener toute l'île avec moi"



Son souhait : fédérer des entreprises réunionnaises et porter haut et fort les couleurs de son île natale.

"J'amène avec moi mon piment la pate, j'essaie d'avoir des plats réunionnais, même si ce n'est pas évident , on a de la nourriture lyophilisé mais surtout, mon ambition c'est d'emmener toute l'île avec moi", confie le Réunionnais.



Au départ de Saint-Malo, le Réunionnais et les 137 autres solitaires prendront le large le 6 novembre prochain pour une traversée de l’Atlantique jusqu’à Pointe-à-Pitre, soit une distance totale de 3542 milles à parcourir pour atteindre la Guadeloupe.



L'objectif pour le jeune skipper est avant tout de finir la course et de s'amuser, bien que son esprit de compétition pourrait réserver son lot de surprises.