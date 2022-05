A la Une . ​Variole du singe : Premier confinement dans un pays européen

La variole du singe a fait son apparition dans plusieurs pays européens début mai. Depuis, le nombre de cas augmente et les autorités sanitaires mettent en place des mesures comme l’isolement des personnes atteintes et le confinement. Par NP - Publié le Mardi 24 Mai 2022 à 09:55

Après le recensement de quatre cas sur le territoire, la Belgique vient de décider de la mise en place d’un confinement de trois semaines pour les personnes infectées.



Durant 21 jours, ils auront l’obligation de s’isoler à domicile. Une mesure qui ne concerne pas les cas-contacts de ces personnes ayant contracté le Monkeypox. Si la Belgique est le premier pays à instaurer un confinement en raison de la variole du singe, d’autres pays européens touchés par la maladie pourraient suivre cette décision pour prévenir d’un risque de contamination à plus grande échelle.

Au moins 3 cas confirmés en France



Le Royaume-Uni, le Portugal, la Suède mais aussi la France enregistrent la présence du virus sur leurs territoires. En France hexagonale, Santé Publique France recense 3 cas confirmés de Monkeypox depuis l’apparition du premier cas le 20 mai dernier.



Les infections par ces virus font l’objet d’une surveillance pérenne par le dispositif de la déclaration obligatoire. Compte tenu des alertes en cours, la surveillance de ces infections est renforcée par Santé publique France et des messages d’informations et d’alerte sont adressés aux professionnels de santé.



L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’attend à ce que d’autres cas apparaissent maintenant que les pays font l’objet de contrôles supplémentaires pour détecter la présence du virus.