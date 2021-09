A la Une . ​Vague épidémique : La Réunion a parcouru "la moitié du chemin"

Pas de discours triomphaliste, mais une éclaircie au milieu de l’horizon bouché depuis le 31 juillet. Le préfet de La Réunion souhaite maintenir la population dans un état de vigilance face au Covid et a décidé de desserrer l’étau des mesures de freinage. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 2 Septembre 2021 à 17:52





Le préfet a subtilement voulu maintenir la vigilance au sein de la population tout en la félicitant - "grâce à la résilience de chacun d’entre vous" - pour le respect des mesures qui cadrent notre vie sociale depuis le 31 juillet.



"La semaine dernière, j’ai pris la décision de prendre une semaine supplémentaire", rappelle-t-il. "Il nous fallait en effet sécuriser notre rentrée scolaire, sociale et économique. Les consignes semblent produire leurs effets car les six derniers jours ont permis d’améliorer les indicateurs dont celui du taux de contamination qui retombe sous la barre des moins de 200 cas pour 100.000 habitants aujourd’hui."



"Je sais que ce n’est pas à quoi vous aspirez, moi non plus !"



"Je peux aujourd’hui vous dire que nous avons écarté, pour l’heure, le scénario d’une flambée épidémique. Pourtant, la tension hospitalière est importante et je pèse mes mots. Force est de constater que les malades continuent d’arriver dans les services Covid. Je considère que nous avons avancé et que nous avons parcouru la moitié du chemin, à savoir la stabilisation de la flambée épidémique. Il nous revient de nous engager dans l’autre moitié du chemin, mais nous n'y arriverons que si la dynamique vaccinale est maintenue", soutient le représentant de l’Etat.



Cependant, la part de population éligible au vaccin reste à parfaire. 340.000 personnes n’ont pas reçu leur deuxième dose ou pas de dose du tout à ce jour.



Un paramètre qui "signifie que nous serons toujours contraints de maintenir les mesures de restriction. Je sais que ce n’est pas à quoi vous aspirez, moi non plus !", admet Jacques Billant.



