A la Une . ​VIH : Où se faire dépister ?

En cette Journée mondiale de lutte contre le sida et tout au long de la semaine de la Santé sexuelle, le Collectif des Acteurs Réunionnais Engagés pour la Santé Sexuelle (CARESS 974) propose des dépistages gratuits et anonymes aux quatre coins de l’île. Par Sophie Fontaine - Publié le Jeudi 1 Décembre 2022 à 06:15





Le calendrier des actions est à retrouver en ligne.









En marge de la semaine de la Santé Sexuelle, les acteurs du Collectif CARESS 974 organisent plusieurs actions d’information et de dépistage gratuites pour la population, du 28 novembre au 3 décembre 2022.