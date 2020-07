La grande Une ​Université de La Réunion : Suspicion de harcèlement sexuel sur plusieurs étudiantes

Des étudiantes de l'Université de La Réunion ont signalé des faits de harcèlement sexuel par un enseignant. Une crise qui a, pour le moment, été gérée en interne. Par Soe Hitchon - Publié le Mardi 21 Juillet 2020 à 18:06 | Lu 2090 fois

Une enquête administrative est en cours à l’Université de La Réunion suite au signalement d’une suspicion de harcèlement sexuel d’un enseignant envers des étudiantes majeures. L’université recueille actuellement les témoignages et prend en charge les victimes présumées.



L’université n’aurait pas habituellement pas communiqué sur une telle affaire mais "devant l’affluence de réactions sur les réseaux sociaux notamment, il est apparu important de contextualiser l’action de l’établissement", explique l’établissement dans un communiqué ce mardi. En effet, un premier signalement a été effectué auprès du service égalité et mission handicap le 8 juin. "Un professeur aurait eu des relations à caractère intime inappropriées avec une étudiante", lit-on. Un deuxième personne a fait un signalement le 12 juillet.



Une gestion en interne de l'affaire



L’université semble avoir préféré gérer cette crise en interne car le 9 juin, une prise de contact avec la victime présumée a été réalisée par courriel avec proposition de rencontre afin d’évoquer les faits. Un "entretien" qui aura lieu le 17 juillet. L’étudiante a quitté la réunion prématurément.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur