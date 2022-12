A la Une . ​Université : Frédéric Miranville fait voter son budget malgré la fronde

Le conseil d’administration de l’Université de La Réunion a été mouvementé ce lundi matin. Des syndicats et des administrateurs ont boycotté la séance. Par NP - Publié le Mardi 13 Décembre 2022 à 15:54

Le projet de budget de Frédéric Miranville a été adopté par le conseil d’administration et ce malgré l’absence des syndicats et d’une partie des administrateurs. Le quorum a pourtant été atteint et le budget a été adopté.



Les syndicats et certains administrateurs ont boycotté le conseil d’administration et déplorent notamment l’envoi tardif des éléments de lecture du projet de budget.



Le rapport du contrôleur budgétaire régional, signé vendredi dernier, n’a été transmis que dimanche soir aux membres du conseil d’administration, soit à quelques heures de la séance prévue lundi matin. Le rapporteur aurait par ailleurs précisé avoir donné un avis favorable en ne se basant que sur les données qui lui avaient été fournies et qui n’avaient pas été consolidées.



Le quorum a été atteint malgré l’absence des frondeurs. La rectrice de l’Académie de La Réunion, qui a déjà exprimé son mécontentement, doit maintenant se prononcer sur le budget voté avant qu’il soit entériné.