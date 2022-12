​Une statue d'argile...

Les RP, le parti gaulliste a élu dans la plus grande discrétion, sans fanfaronnade aucune, leur nouveau Président : Eric Ciotti est sorti vainqueur du suffrage des adhérents réduits de moitié par rapport à ce qu'il était au mieux de sa forme .



L'équivalent grosso modo du nombre des adhérents du FN mais qui rapporte bien plus à Marine lors des consultations électorales ...

Le nouveau Président passe pour être l'homme fort de ce mouvement ..plus à droite que lui tu meurs, chez les Républicains pour les problèmes sociétaux.



Une statue faite d'argile puisque les premières faiblesses sont apparues lorsqu'il a pris position contre le député FN qui a semé le trouble, organisé par le camp d'en face ,suivi d'un vacarme à l'Assemblée Nationale à propos du "Wiking" en déshérence en Méditerranée, à la recherche d'un port d'accueil ....il avait vu conjointement avec et comme la France insoumise un propos raciste contenu dans l'invective du député FN ..démenti par le bureau de l'Assemblée au moment de prendre sa sanction et requalifiée par celui-ci, dans de plus justes proportions.



Propos qui n'a pas ébranlé le calme olympien du bloc de Marine ...chez les RN ça a dû tousser ...

Il aura fort à faire pour consolider sa stature de Président et retrouver pour rassembler, les brebis égarées tant dans le pré macroniste où chez les frontistes ..

"Chat échaudé craint l'eau fraîche. "

Qu'en est-il de brebis ?