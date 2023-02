Mayotte ​Une passagère accouche dans un avion entre Mayotte et Paris

Un fait assez rare s’est produit ce dimanche 19 février dans le ciel entre Mayotte et Paris. Une femme a accouché en plein vol. Par La rédaction - Publié le Mercredi 22 Février 2023 à 12:39

Le vol UU977 de la compagnie Air Austral a donné lieu à une scène fort heureusement rarissime. Une passagère, enceinte, a accouché prématurément. Au moment des contractions, l’avion avait déjà décollé depuis trois heures, indique Mayotte la 1ère.



Le commandant de bord a alors décidé d’atterrir à l’aéroport le plus proche, celui d’Addis-Abeba, capitale de l’Éthiopie. Malheureusement, son bébé n’a pas survécu.



La maman endeuillée doit être prise en charge puis acheminée, comme son vol initial était prévu, vers la métropole.