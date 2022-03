A la Une . ​Une page Facebook pour dénoncer le harcèlement scolaire à La Réunion

Pour lutter contre le harcèlement scolaire à La Réunion, la page Facebook Metooharcelementscolaire974 propose de libérer la parole des victimes et les accompagner. Par NP - Publié le Lundi 21 Mars 2022 à 09:41





Créée en février dernier, la page Facebook



Les victimes de harcèlement en milieu scolaire peuvent apporter leur témoignage en anonyme et poursuivre la sensibilisation face à ce fléau. Les victimes peuvent également y trouver des conseils et surtout de l’écoute.



Parents, psychologues, personnalités réunionnaises y contribuent en apportant leur soutien et leurs conseils aux victimes.



3020 : le numéro à contacter en cas de harcèlement scolaire



En cas de harcèlement scolaire, le numéro à contacter est le 3020. Cette plateforme d'aide est joignable du lundi au vendredi de 9h à 20h (sauf jours fériés) et de 9h à 18h le samedi.



Pour rappel, depuis le 3 mars dernier, le harcèlement scolaire est désormais reconnu comme un délit pénal qui pourra être puni jusqu'à 10 ans de prison et 150.000 euros d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime harcelée. À La Réunion, 1 jeune Réunionnais sur 8 est victime de harcèlement scolaire. Face à ce constat, le collectif Elianna a décidé de s'engager dans cette lutte, en collaboration avec un réseau de professionnels (juristes, avocats, psychologues cliniciens, psychothérapeutes mais aussi le rectorat, le Département et la justice).