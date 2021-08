​Une nouvelle tortue blessée par un bateau

La tortue baptisée "Lulu" est mal en point. Elle a été photographiée fin juillet avec la carapace enfoncée.



"La photo date de fin juillet, mais nous n’avons pu la traiter que maintenant", signale le directeur de Kélonia, Stéphane Cicionne. "La position des nageoires postérieures, alors qu’elle nage, me fait dire qu’elle est paralysée du train arrière. Pas étonnant quand on voit la blessure qui concerne 2 écailles vertébrales (3 et 4) et 2 écailles costales (3 et 4). Une femelle adulte qui ne se reproduira pas. Qui, a minima, ne pourra pas monter sur la plage, ni creuser un nid", livre-t-il son expertise.



Le centre de Saint-Leu fait face ces derniers mois à une série noire de tortues soit blessées soit retrouvées mortes après avoir croisé la route d'hélices de bateau.