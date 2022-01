​Une nouvelle directrice à La Poste de La Réunion

Après avoir occupé la fonction de directrice régionale de La Poste Aquitaine-Pyrénées durant sept ans, de 2014 à 2021, Catherine Dahirel prend la direction de La Poste de La Réunion. La nouvelle directrice a pris ses fonctions le 1er décembre 2021.



Tout au long de sa carrière, elle a accompagné La Poste Groupe dans la diversification de ses activités, ainsi que les postières et les postiers dans l’évolution de leur métier.



Afin de découvrir le département et ses enjeux, elle effectue, dans un premier temps, diverses visites d’établissements, où elle va à la rencontre de l’ensemble des postiers de La Réunion.



Pour poursuivre le déploiement de la stratégie de La Poste Groupe et le développement de La Poste de La Réunion, Catherine Dahirel ira à la rencontre des élus et des acteurs économiques de l’île.