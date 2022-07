A la Une . ​Une fusillade au Danemark fait plusieurs morts

Plusieurs personnes ont été tuées dans une fusillade ce dimanche dans un centre commercial de Copenhague au Danemark. Un suspect, un jeune Danois a été arrêté.

Par NP - Publié le Lundi 4 Juillet 2022 à 06:52

Les coups de feu ont retenti en fin de journée ce dimanche dans un grand centre commercial de la capitale du Danemark ce dimanche. La fusillade a fait plusieurs morts et plusieurs blessés dont le nombre exact n’a pas été communiqué.



Dès les premiers tirs, des clients du centre commercial se sont rués à l’extérieur, ont rapporté les témoins à la presse locale. Une cellule de crise est alors déclenchée, la police appelant au moment des faits aux personnes se trouvant dans le bâtiment à attendre son arrivée à l'intérieur.







"Une personne a été arrêtée en lien avec la fusillade dans le centre commercial Fields. Nous n'avons pas dans l'immédiat la possibilité d'en dire plus sur l'identité de cette personne" , indiquait la police de Copenhague sur Twitter.



Vi er talstærkt og massivt tilstede ved Fields, hvor vi har fået anmeldelser om skyderi. Vi opdaterer her, så snart vi har mere om den aktuelle situation #politidk

— Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 3, 2022 Le principal suspect, un Danois de 22 ans a été arrêté dans la soirée ont annoncé les forces de l’ordre à la presse locale, affirmant qu’il "n'y a pas de trace d'autres tireurs pour le moment"."Une personne a été arrêtée en lien avec la fusillade dans le centre commercial Fields. Nous n'avons pas dans l'immédiat la possibilité d'en dire plus sur l'identité de cette personne" , indiquait la police de Copenhague sur Twitter.