​Une carpe de 30 kilos pêchée en Champagne

Un pêcheur britannique en vacances dans la région de Champagne en France a sorti d’un lac une carpe hybride cuir et koï de 30 kilos, l’un des plus gros poissons du monde. Il l’a remis à l’eau après quelques photos. Par La rédaction - Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 à 11:23

L’exploit d’Andy Hackett est relaté dans les tabloïds britanniques mais aussi sur les sites d’actualité français. Le pêcheur qui vient de la ville de Kidderminster près de Birmingham en Angleterre était en vacances dans le département français de la Champagne. Il s’est rendu à la ferme aquacole de Bluewater Lakes où une carpe Koï appelée “Carotte” pour sa couleur orangée a été introduite dans un lac il y a 20 ans.



Andy Hackett explique avoir entendu parler de la présence d’une carpe koï imposante et avoue avoir eu dans un coin de la tête l’idée de tenter de capturer ce poisson particulier. Mais il assure avoir surtout eu beaucoup de chance de tomber sur ce spécimen imposant durant son séjour en France.



L’homme de 42 ans explique au Daily Mail avoir vu un poisson de couleur orange à une trentaine de mètres de lui après avoir lancé l’appât. Il explique s’être battu pendant plus de 25 minutes avec la carpe au bout de la ligne avant de pouvoir la sortir de l’eau.



Andy Hackett a ensuite pris des photos avec le poisson, une espèce hybride, un mélange entre une carpe cuir et une carpe koï. “Carotte” a ensuite été relâchée, peut-être pour être repêchée dans quelques années.

Un nouveau record ?



Le plus gros poisson pêché jusqu’à présent était un poisson rouge géant sorti de l’eau dans le Minnesota aux Etats-Unis en 2019. Mais son poids est inférieur à celui de “Carotte” de plus de 10 kilos.



Une autre carpe Koï avait été pêchée en 2010 dans le Sud de la France, mais celle-ci ne pesait qu’environ 13 kilos et avait une taille deux fois moins imposante.