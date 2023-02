A la Une . ​Une attestation bientôt nécessaire pour accéder aux sites pornographiques

Le gouvernement annonce interdire l’accès aux sites pornographiques pour les mineurs d’ici septembre 2023. Une solution est actuellement imaginée pour créer une “attestation numérique”. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 6 Février 2023 à 09:37

Le Gouvernement a annoncé dimanche travailler sur un nouveau système de contrôle de l'accès aux sites pornographiques en France. Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique, explique au Parisien qu’un dispositif pour empêcher les moins de 18 d’accéder aux contenus X sur Internet sera présenté cette semaine.



Le plan du Gouvernement est d’obliger les sites pornographiques à mettre en place des contrôles plus sérieux pour l’accès aux contenus pour adultes. Le ministre assure que les plateformes devront se conformer aux règles sous peine d’être entièrement interdites en France.



Les sites pornographiques en sursis



L’Arcom, le gendarme du numérique et de l’audiovisuel, travaille depuis plusieurs mois à faire respecter la loi. Mais les sites internet spécialisés dans la pornographie n’ont pas accepté les injonctions françaises. Aucun n’a mis en place de dispositif de sécurité et de vérification de l’âge des internautes.



De très nombreuses plateformes sont donc menacées de ne plus apparaître sur le web français, des sites américains mais aussi nationaux sont dans le viseur de l’Arcom.







Une attestation numérique “anonyme”



Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique, explique au Parisien qu’il souhaite qu’une certification de majorité soit réalisée sans qu’elle révèle l’identité des internautes.



Il s’agira certainement d’une vérification via applications tierces d’authentification à l'instar de ce qui est utilisé par Facebook et Google pour des comptes sensibles comme les profils d’entreprises ou d’influenceurs.





