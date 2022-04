​Une Réunionnaise nommée sous-préfète en région Bourgogne-Franche-Comté

Naïma Ramalingom poursuit son parcours d’excellence au service de l’Etat. La jeune Réunionnaise vient d’être nommée sous-préfète d’Avallon par décret présidentiel.



La diplômée de Sciences Po et HEC a tenté et réussi le prestigieux concours d’entrée de l’Ecole nationale d'administration dont elle intègre la promotion 2015-2016 "George Orwell" et occupe différents postes au sein du ministère de la Culture depuis sa sortie de l’ENA. Celle qui fait partie du corps des administrateurs civils est depuis deux ans cheffe du département des affaires budgétaires et de la synthèse au sein de ce ministère.