A la Une .. ​Un vol de la Turkish Airlines se pose en urgence en raison de l’odeur d’un fruit

Le durian, qualifié de "fruit qui pue le plus au monde", n'a pas failli à sa réputation. Il sent tellement mauvais qu'il est banni des transports publics dans certains pays d'Asie du Sud-Est malgré ses nombreuses propriétés. Par PJ - Publié le Vendredi 10 Mars 2023 à 07:59

Le durian, fruit tropical qui dégage une très forte odeur à maturité a été à l’origine de l’atterrissage en urgence d’un vol Istanbul-Barcelone, rapporte une chaîne de télévision turque.



Alors que le vol TK 1855 survolait l’espace aérien bulgare en direction de Barcelone, l'alarme des capteurs de la soute s'est déclenchée, forçant le commandant de bord à faire demi-tour. L’appareil qui avait décollé à 15h35 s’est posé en urgence à son aéroport de départ à 16h45.



Après avoir passé la cargaison de l’avion à la loupe, il a été constaté que les capteurs se sont déclenchés en raison d’un durian qui était arrivé à maturité. Il se trouvait dans la soute. Ce fruit d’Asie du Sud-Est développe une forte odeur de soufre quand il arrive à maturité et peut même s’oxyder au contact de l’air.



Entre-temps, les passagers ont embarqué pour Barcelone à bord d'un autre avion.