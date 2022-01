​Un vol Air Austral Mayotte-Paris dérouté à Athènes

Le vol UU977 d’Air Austral parti de Mayotte dimanche soir devait atterrir à l’aéroport Paris Charles De Gaulle (via Nairobi). Suite à un incident technique en plein vol, l’avion a dû être dérouté vers l’aéroport d’Athènes, où il a atterri ce matin à 5h36 heure locale.



“Les équipes techniques d'Air Austral s’attellent actuellement à la remise en ligne la plus rapide de l’appareil. Dans l’attente d’un diagnostic précis, la compagnie a pris la décision de réacheminer l’ensemble de ses passagers sur les vols réguliers Athènes-Paris CDG de la journée, Air Austral a pour cela fait appel à un correspondant de la société de handling GoldAir qui coordonne actuellement les opérations sur place. Ces opérations sont cependant rendues difficiles, en raison de l’escale technique effectuée à Nairobi, ville située hors espace Shengen”, indique la compagnie.



La compagnie déclare regretter “la gêne occasionnée'' et "souhaite présenter ses excuses à l’ensemble des passagers pour les désagréments causés. Elle rappelle que la sécurité et la sûreté de ses passagers est la priorité absolue de la compagnie.”



Air Austral précise également faire son maximum pour que les passagers puissent regagner au plus tôt l’aéroport de Paris CDG.