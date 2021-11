​Un mystérieux monolithe en bois apparaît au Piton Textor

La structure en bois, à proximité du Piton Textor, ne passe pas inaperçu. Habitué des lieux, Damien, parti avec son VTT, est tombé sur un monolithe qui domine la plaine ce jeudi matin. "Il est en bois de cryptomeria et mesure 4 mètres de haut. Sur le dessus, il y a une feuille métallique avec l’inscription « Reset » ", précise le Saint-Pierrois.



L’année dernière, aux quatre coins du monde, des structures similaires étaient apparues. Le premier a été découvert dans l’Utah, au mois de novembre 2020. Survolant la zone à la recherche de mouflons, des agents publics avaient été surpris par cette découverte. Par la suite, la structure avait mystérieusement disparu du sol rouge de l’état américain.



Moins d’une dizaine d’œuvres dans le monde



Sur une colline en Roumanie, à Laverstock Downs, sur l’île de Wight (Royaume-Uni), aux Pays-Bas, au Canada ou encore à proximité d’une berge en Pologne, moins d’une dizaine d'édifices de ce type étaient apparus aux quatres coins du globe. "Une installation mystérieuse et inhabituelle a émergé sur une plage de la rive droite", précisaient, à l’époque, les autorités municipales de la commune polonaise sur leur page Facebook.



L’œuvre originale, à savoir celle du sol rouge de l’Utah avait finalement été atribuée au collectif The Most Famous Artist qui avait mis en vente l’œuvre pour la somme de 45.000 dollars. Quant aux autres, peu d’auteurs se sont manifestés, laissant planer la fascination et le mystère.



Présent à des moments clés du film de Stanley Kubrick « 2001, l’Odyssée de l’espace », le fascinant objet vers lequel convergent les rayons lumineux n’a jamais trouvé une signification univoque chez les passionnés de science-fiction.