La grande Une ​Un motard contrôlé à une vitesse de 156 Km/h avec une alcoolémie positive

Les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière ont une nouvelle fois réalisé des interceptions la nuit dernière dans différents secteurs de l'île. Le signe, malheureusement, que les appels à la prudence ne sont toujours pas respectés par certains automobilistes et pilotes de deux-roues. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 19 Novembre 2021 à 11:36

Jeudi soir, les motocyclistes de l’EDSR ont réalisé simultanément de 19 heures 00 à 23 heures, deux opérations de contrôles flux sur le secteur Est et Ouest de l'île. Plusieurs infractions graves génératrices d’accidents ont été encore sanctionnées.



Les motocyclistes de la B.Mo Saint-Benoit appuyés par les gendarmes de la brigade de Sainte-Marie ont réalisé un contrôle vitesse avec interception, sur la R.N 2.



11 infractions ont été constatées parmi lesquelles trois conduites sous l’empire d’un état alcoolique.



3 automobilistes ont été contrôlés au-delà de 40 km/h de la vitesse autorisée. Leur permis de conduire a fait l’objet d’une rétention immédiate.



Parmi ces conducteurs, l’un circulait alors que son permis fait l’objet d’un solde de points nul et sans assurance. Sa voiture a été placée en fourrière sur le champ.



Un automobiliste a refusé d’obtempérer sur le poste de contrôle mais ce dernier a été intercepté quelques kilomètres plus loin. Dépisté positif à l’alcool (0.93 Mg/l), son permis lui a été retiré et il devra expliquer son comportement devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.



Un motard a également été contrôlé à une vitesse de 156 Km/h avec une alcoolémie positive.



Sur le secteur Ouest, les motocyclistes des B.Mo de Saint-Paul et de la Rivière Saint-Louis ont effectué un contrôle ciblant les addictions sur l’agglomération de Saint-Leu.



Plusieurs infractions ont été constatées dont 4 alcoolémies et 3 conduites sous l’emprise de stupéfiants.