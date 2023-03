​Un immense cimetière de requins préhistoriques découvert au fond de l'océan Indien

Cette découverte a été faite par des scientifiques. Au large des Iles Cocos (Keeling), au beau milieu de l'océan Indien, un immense cimetière de requins a été découvert par des scientifiques, rapporte le site Geo.fr.



Ce qu’il y a de plus intéressant avec ce cimetière, c’est qu’il regorge de cartilages de requins datant de la préhistoire.



Près de 750 dents de requins préhistoriques y ont été retrouvées. C’est à bord de l'Investigator, un navire de l'Agence nationale scientifique australienne que les chercheurs ont retrouvé ce cimetière à quasiment cinq kilomètres de profondeur.



Les espèces retrouvées sur place vont du Megalodon au requin mako ou encore du requin blanc.



Rappelons que le Mégalodon, connu comme un des prédateurs les plus féroces et puissants à avoir jamais vécu dans les océans, a régné jusqu'au milieu du Pliocène il y a entre 23 et 3,6 millions d'années.