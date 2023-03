A la Une .. ​Un immense astéroïde pourrait frapper la Terre le jour de la Saint-Valentin en 2046

Par PJ - Publié le Lundi 13 Mars 2023 à 18:28





La Nasa a même publié un simulateur sur son site internet. Accessible à La NASA suit de près le parcours d'un gros caillou de la taille d'un terrain de handball qui pourrait percuter la Terre dans un peu plus de 20 ans, rapporte le site en ligne l’Indépendant.Cet astéroïde d'une cinquantaine de mètres et baptisé 2023 DW pourrait finir sa course quelque part sur notre planète le 14 février 2046, selon les observations de l’agence spatiale américaine.Les premières estimations de la NASA évaluent les chances de rencontre avec la Terre à 1 sur 625, mais cela peut changer.Pour l’heure, 2023 DW effectue une orbite de 271 jours autour du soleil à une vitesse de 89 000 km/h et vole à plus de 17,9 millions de kilomètres de la Terre.Un astronome italien, Piero Sicoli, a détaillé le parcours et l’endroit où l'astéroïde a 1 chance sur 400 de tomber.La Nasa a même publié un simulateur sur son site internet. Accessible à cette adresse , il permet d'en apprendre plus sur 2023 DW, et de visionner l'itinéraire qu'il pourrait emprunter.