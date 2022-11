La grande Une ​Un homme interpellé pour les deux cambriolages subis par le député Ratenon

Coup sur coup entre début octobre et début novembre, le député de la 5ème circonscription avait vu sa permanence parlementaire visitée. Par Regis Labrousse - Publié le Dimanche 20 Novembre 2022 à 11:43





Ordinateurs et produits alimentaires, tout y passe



Ne sachant pas si ces cambriolages étaient l’oeuvre de "marginaux", comme il l’avait mentionné lui-même, ou l’oeuvre de personnes souhaitant "l’intimider", le député Jean-Hugues Ratenon s’était exprimé sur sa page Facebook au lendemain du deuxième cambriolage. "Ces actes ne m’intimident et ne m’intimideront pas. Il faudrait beaucoup plus pour m’empêcher de faire mon travail pour lequel les électeurs de la 5ème circonscription m’ont élu", avait déclaré le parlementaire du groupe La France insoumise.







Les gendarmes de Saint-Benoît ont mis la main sur un homme soupçonné d'être impliqué dans les deux cambriolages subis coup sur coup par le député Jean-Hugues Ratenon. L'homme a été interpellé ce samedi matin mais sa garde à vue n'a commencé que ce dimanche. Le suspect a d'abord dû passer par la cellule de dégrisement avant de pouvoir être interrogé. Au cours de son audition, il a reconnu être l'auteur des deux cambriolages.