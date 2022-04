La grande Une ​Un homme de 75 ans frappé à mort à Savanna pour un motif futile

Scène de violence inouïe à Savanna Saint-Paul il y a deux semaines. D’autant plus inouïe que l’altercation aurait débuté pour un motif futile. Par LG - RL - Publié le Lundi 4 Avril 2022 à 22:25

Un homme âgé de 75 ans a été déclaré mort le mercredi 30 mars sur son lit d’hôpital. Après plus d’une semaine de lutte au CHU de Saint-Pierre, le vieil homme est parti alors que son état était jugé désespéré depuis le soir de son agression.



Son décès donne une nouvelle tournure à l’enquête ouverte dès le vendredi 18 mars. Ce jour-là vers 18 heures, un ralé poussé oppose des jeunes d’une vingtaine d’années à leur voisin âgé de 75 ans.



Une incivilité de plus, une incivilité de trop



Les événements dramatiques seraient partis d’un rien du tout. Comme à son habitude, Antoine Dugain fait un tour devant son portail. Ce jour-là, il constate une nouvelle fois des déchets balancés devant chez lui, ce qui est loin de constituer une première. Il aurait alors demandé à ces personnes d’enlever les détritus ce qui aurait alors déclenché l’altercation. En guise de réponse à ses demandes pour que ces incivilités cessent, le vieil homme aurait subi des crachats, ce qui donne une idée du niveau d’animosité à ce moment-là.



L’homme de 75 ans veut alors appeler les gendarmes mais il n’aura pas le temps de le faire. Il est passé à tabac et ne se relèvera plus.



Les pompiers seront les premiers à arriver sur place. Suivront les urgentistes du Smur qui prendront le temps de stabiliser l’état de la victime pendant deux heures de temps. Un deuxième véhicule du Smur arrivera en renfort. L’équipe médicale quittera le quartier de Savanna vers 20H20, direction le CHU de Saint-Pierre où la victime sera admise au service neurologie.



L’état de santé d’Antoine Dugain ne lui a pas permis de se remettre des coups reçus. Antoine Dugain allait fêter son 76ème anniversaire le mois prochain. Il a été inhumé ce dimanche 3 avril.



Antoine Dugain était un homme apprécié dans le quartier. Un « ancien » de Savanna qui était un homme sans histoire. Il était transporteur et impliqué dans la vie cultuelle au sein de la chapelle hindoue du quartier.



Les riverains portent aujourd’hui l’accent sur le rôle joué par l’arrivée des logements sociaux qui ont dégradé les relations dans le voisinage. L’agresseur présumé fait partie d’une famille arrivée dans le quartier lors de la livraison des logements sociaux il y a une vingtaine d’années dans ce quartier de Saint-Paul. Les relations entre les deux familles voisines étaient déjà toxiques depuis un certain temps, justement à cause de ces incivilités répétées.