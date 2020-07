A la Une . ​Un fusil sur la tempe et un couteau sous la gorge, elle est violée à 15 ans

Une rencontre sur Facebook a très mal tourné pour une adolescente de 15 ans. En détention provisoire, le violeur présumé demande à être mis en liberté. Une demande rejetée par la Chambre d'instruction. Par SH - Publié le Mardi 28 Juillet 2020 à 17:26 | Lu 15409 fois

Cette rencontre le 3 janvier à Saint-Pierre entre une adolescente et un jeune de 18 ans aurait pu être le début d’une amourette de jeunesse. Mais on en est malheureusement très loin. Car lorsque la jeune fille de 15 ans rencontre Cédric G. – qui affirme avoir 18 ans alors qu’il en a 20 - sur Facebook et se rend chez lui, elle est loin d’imaginer l’horreur qui va suivre.



Les choses dérapent rapidement. Il la plaque contre une armoire, lui place un fusil sur la tempe et lui demande si elle pense qu’il va tirer. Puis il la déshabille de force et la jette sur le lit de la chambre. Elle se débat et pleure. Lui la bloque, lui enlève sa culotte et lui montre un couteau. Et comme si ce viol n’était pas suffisant, avant de la ramener chez elle, il se scarifie.



Le médecin confirmera une lésion de l’hymen et une défloration. Elle se verra prescrire 9 jours d’ITT. La psychologue relèvera des signes de violences sexuelles, ainsi que la honte et la culpabilité de la victime.



Quant à lui, aucune culpabilité n’est palpable. En garde à vue, il nie d’abord les faits, puis avoue un rapport consenti sans arme, puis une arme dans la chambre, puis qu’il avait en effet manipulé le fusil. Le rapport aurait été consenti "mais elle pleurait". Il avouera enfin avoir "forcé la fille sans le vouloir" avant d’expliquer qu’il regarde des films pornographiques violents.



En détention provisoire depuis décembre 2018, le jeune demandait ce mardi devant la Chambre d’instruction à sortir de prison en attendant son procès devant les Assises. Mais Cédric.G qui encourt 20 ans de réclusion criminelle ne sortira pas pour le moment.