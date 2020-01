​Un frigo … des livres : lecteurs en gare s’installe à la gare routière de Saint-André

La Cirest propose actuellement une action inédite à la gare routière de Saint-André.



Jusqu’au 30 janvier, un frigo (oui, oui, un frigo) fait office de bibliothèque dans le cadre de l’opération »Lecteur en gare ». Une centaine de livres de plusieurs genres littéraires et de magazines de société et d’actualité sont proposés aux usagers des transports en commun, en attendant leur bus.



Pour Richard Souprayenmestry, du service Sport et Culture de la Cirest, à l’initiative de cette action « La mise à disposition de livres et de magazines à destination des voyageurs de la gare routière de Saint-André permet de donner une deuxième vie à ces ouvrages. Cette action permettra aux voyageurs de s’évader en attendant que leur bus arrive. Outre son aspect ludique, elle devrait par ailleurs susciter un réflexe de lecture dans un lieu inhabituel et dans un contexte de consommation de masse des écrans. Revenir au livre et à la réalité physique de temps en temps peut être salvateur. Les livres et revues proposées sont très variées et chacun devrait y trouver son compte ».



Le frigo utilisé comme bibliothèque est bien entendu un objet de récupération, issue de l’une des déchèteries de la Cirest : une manière originale de redonner une seconde vie à cet objet de consommation quotidienne pour le transformer en outil de consommation d’offre culturelle.



Cette action se fait avec le partenariat de la Librairie Autrement et la SEM Estival.



Si vous êtes de passage par la gare routière de Saint-André, et que vous avez une soif de lire ou une faim de lecture, n’hésitez pas … ouvrez le frigo … et évadez-vous.