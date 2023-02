La grande Une ​Un faussaire en possession de 50.000 euros intercepté à Gillot

Belle prise à l'aéroport de Sainte-Marie en début de semaine : un individu a été interpellé alors qu'il détenait sept pièces d'identité différentes et une importante somme en liquide dont il n'aurait pas justifié la source. Une information Zinfos974. Par IS - RL - Publié le Vendredi 17 Février 2023 à 15:03

C'est vraisemblablement un colis intercepté par la douane qui a mis les enquêteurs sur la piste d'un trafic de stupéfiants présumé. En suivant cette piste, la prise a été fructueuse puisque le prévenu, recherché par les autorités, a été intercepté au moment de son départ de La Réunion en début de semaine.



Interpellé à l'aéroport Roland Garros, l'homme de 39 ans au casier judiciaire imposant - une quinzaine de mentions - avait en sa possession sept pièces d'identité différentes dont certaines avec la même photographie. Mais ce n'est pas tout. L'individu était également en possession d'une somme d'environ 50.000 euros dans son bagage.



Selon les premiers éléments, il n'a pas été en mesure de justifier la provenance de cet argent liquide et aurait refusé de collaborer aux investigations en refusant de donner le code de son téléphone aux forces de l'ordre.



Ce vendredi, le mis en cause a comparu dans le cabinet de la juge des libertés et de la détention après sa mise en examen par un juge d'instruction pour faux, usage de faux, blanchiment, trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs.



Le procureur demande la détention provisoire en évoquant la non garantie de représentation car il n’habite pas ici et n’a pas d’adresse définie en métropole. Le parquet évoque également le risque de renouvellement des faits, un énorme casier dont des faits de trafic de stupéfiants et de détention d’arme. Le procureur fait également état de la forte somme que le mis en cause a tenté de faire sortir de La Réunion sans la justifier.



La magistrate a décidé d'incarcérer le trafiquant présumé le temps que l'enquête se poursuive sous commission rogatoire.