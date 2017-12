A la Une . ​Un escroc compulsif et dangereux : 2 jours de procès pour Gérard Govindamal

Il fallait bien que ça finisse ! Gérard Govindamal ne pouvait espérer multiplier infiniment les manoeuvres dilatoires pour échapper à ses juges. Sous mandat de dépôt depuis le 4 mai 2017, après l’avoir été une première fois, puis avoir été mis sous contrôle judiciaire, contrôle dont il semble avoir fait fi ! ce qui lui vaut de goûter de nouveau aux joies et délices de l’hôtel sans étoile de Cayenne…



Manoeuvres retorses en tout genre



Pour un homme habitué à jongler avec des sommes pharamineuses, plusieurs milliers d’euros en permanence, vivant habituellement dans un luxe exorbitant, amateur de Ferraris et autres BMW sinon Mercedes, ça doit le changer.



Si on voulait simplifier cette affaire à tiroirs (car elle est réellement aussi compliquée qu’une intégrale sinon une équation à 36 inconnues), on dirait que cet homme est un habitué des manoeuvres retorses et coups fourrés en tout genre.



A bien y regarder, il devient impossible de compter ses coups d’éclat comme le nombre de personnes qu’il a grugées.



Quant à ses complices, avoués ou camouflés, une chatte n’y retrouverait pas ses petits ! C’est ainsi qu’on retrouve au hasard des chemins creux propices aux embuscades, un certain Aziz Patel, adepte de jolies filles « missables sous conditions » (demandez à ma cousine Florence) et de belles bagnoles acquises pour rien.



Un premier coup pour s’aguerrir



On va essayer de mettre de l’ordre dans ce panier de crabes qui puent (le panier et les crabes). Après une première filouterie (pour se faire la main), Gérard Govindamal est interdit de gérer. Interdiction dont il se tamponne le coquillart avec une patte d’alligator femelle. Il va, dans la foulée, monter plusieurs sociétés, souvent dans la restauration, avec des hommes et femmes-de-paille : il reste le gérant de fait, décide, taille, coupe et tranche sans partage.



A partir de là, le pognon se met à jouer les feux d’artifices, car s’il est interdit bancaire, il ne s’empêchera jamais la manipulation d’espèces changeant de mains à la vitesse d’Harry Pitou sur sa guitare.



Ce qu’on lui reproche avec le seul peu qu’on connaît, tenez-vous à la rampe : travail dissimulé ; abus de biens sociaux ; utilisation répétée du crédit de ses SARL à des fins personnelles ; abus de confiance comme s’il en pleuvait ; extorsion de fonds sous menace et voies de fait ; escroqueries aux mille pattes ; vols en récidive ; fausses déclarations aux organismes d’Etat en vue de percevoir des prestations familiales… Le reste au prochain numéro, à savoir demain et après-demain.



Des sommes vertigineuses



Je souhaite bon courage à nos amis les as du barreau saint-pierrois, Djalil Gangate, Normane Omarjee et Gabriel Odier, qui ont la très lourde tâche de défendre l’indéfendable… l’indéfendable lui-même, j’veux dire, mais c’est tout à leur honneur.



Que vient faire le sinistre Aziz Patel là-dedans, direz-vous ?Quelques petites bricoles : recel de biens provenant d’abus de biens sociaux, blanchiment d’argent (si sale que ça ?), complicité de fausses déclarations aux organismes sociaux. SON tout-venant, quoi !



Quand on tente l’addition des diverses sommes évoquées dans l’accusation, on a le vertige car les centaines s’ajoutent aux centaines… de milliers d’euros. Faut c’qui faut. Le tout sans jamais de bilan comptable ni la plus petite patte d’un expert financier. S’il fallait s’arrêter à des détails aussi ridicules !



Notre homme s’est fait faire aux pattes par la PAF à Gillot, au moment où il allait mettre un peu de distance entre lui et un environnement devenu malsain. On parle de la Péninsule ibérique. Avec juste un petit 3.500 euros de menue monnaie dans les fouilles.



Ah oui ! Il n’emportait pas dans ses bagages de soute les joueurs de la JSSP payés en sous-main ; ni les cabris de cérémonie payés avec la gobe ; ni les marchandises subtilisées dans un de ses propres camions-bars.



Moi, je lui en veux déjà : il va nous faire passer un temps fou, à nos amis les policiers de garde au tribunal, et les journalistes, à écouter débiter la triste litanie de ses méfaits.



Saint Abscons priez pour nous et si vous aviez une aspirine…



Le tout sans même le plaisir de voir certains « témoins » (hum !), amis haut placés, qui se sont décortiqués le cerveau et les loges pour ne pas apparaître… alors qu'on les sait mouillés jusqu'à l'acromion.





