A la Une . ​Un concert caritatif pour sauver la maison du bonheur

L’Association Coopération Humanitaire (ACH) organise un concert caritatif le vendredi 22 prochain avril Teat Champ Fleuri. Sur scène, de nombreux artistes locaux prennent part à cet événement solidaire. Par SF - Publié le Mercredi 6 Avril 2022 à 12:03





Ti Kok Vellaye, Frédéric Joron, Nicole Dambreville, Séga’el, Kass Lé Kui, Emmanuel Ivara, Les Soul Pack et Audrey Ardenne seront sur la scène du Téat Champ Fleuri dès 20h00. Les bénéfices seront reversés à l’association qui a pour objectif de relancer ses chantiers d’insertion mis à mal par la crise sanitaire. L’Association Coopération Humanitaire (ACH) fête cette année ses 30 ans. Le 14 février 1992, après un séjour au Sénégal, Justine Edmond monte l’association pour venir en aide aux plus démunis. Les actions s'adressent aux habitants défavorisés du Sénégal, de La Réunion et de Madagascar.En 2007, voyant le chômage s'installer à La Réunion, l’Association Coopération Humanitaire créé la maison du bonheur à Saint-François.Dons de colis alimentaires, formation de jeunes, centre aéré intégrant les enfants en situation de handicap, orphelinat à Madagascar, hôpital au Sénégal, pour mener toutes ses opérations solidaires, l’ACH, forte de ses partenariats, compte aussi sur l’organisation d’événements caritatifs pour récolter des fonds.Depuis deux ans, la crise sanitaire a mis à l’arrêt l’ensemble des levées de fonds de l’ACH qui se retrouve aujourd’hui en difficulté financière."Depuis que le Covid s'est invité chez nous, on n'a pas fait de gala, ni notre défilé de mode. (...) Depuis deux ans, on n’a rien du tout. On a une perte de 160.000 euros", exprime Justine Edmond. Après avoir puisé dans ses économies, l’association craint pour son avenir et celui des actions menées.Pour marquer les 30 ans et saluer le travail des bénévoles mais aussi redresser les finances, l’ACH organise le vendredi 22 avril un concert caritatif de 2h00 Ti Kok Vellaye, Frédéric Joron, Nicole Dambreville, Séga’el, Kass Lé Kui, Emmanuel Ivara, Les Soul Pack et Audrey Ardenne seront sur la scène du Téat Champ Fleuri dès 20h00. Les bénéfices seront reversés à l’association qui a pour objectif de relancer ses chantiers d’insertion mis à mal par la crise sanitaire.