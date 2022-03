A la Une .. ​Un camion benne percute leur voiture et prend la fuite

Les images parlent d’elles-mêmes. Les trois occupants de cette frêle 206 Peugeot s’en sortent avec beaucoup de frayeur mais aussi désormais de l’incompréhension. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 22 Mars 2022 à 17:39

Alors qu’ils circulaient ce lundi à hauteur de l’ancien zoo du Chaudron, les occupants d'un véhicule se retrouvent désormais sans voiture et sans responsable. Leur voiture a été percutée sur le flanc gauche, ce qui a failli les faire chavirer.



Face au camion benne de 19 tonnes, le véhicule léger n’a pas fait le poids. "On a failli faire un tonneau mais mon conjoint a tenu le volant jusqu’au bout et tiré le frein à main", décrit Laëtitia. L’accident aurait pu très mal finir en raison de la présence à bord d’un bébé. Au moment du choc, sa mère s’est mise en opposition pour le protéger au mieux dans son cosy.



La Peugeot a atterri dans le caniveau et est sérieusement amochée. Laëtitia et son conjoint espèrent désormais que le conducteur de ce camion fou ait le courage de se signaler auprès des forces de l’ordre.