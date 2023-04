Rubrique sponsorisée ​Un budget ambitieux et équilibré

Le Conseil municipal de Saint-Leu s’est réuni le jeudi 6 avril à la salle des fêtes du Foirail. C’est en l’absence des élus de l’opposition que la majorité a examiné 22 dossiers dont le budget 2023. Par Mairie de Saint Leu - Publié le Samedi 8 Avril 2023 à 14:09

Pas de hausse d’impôts et un programme de travaux conséquent



Le budget 2023 s’équilibre en dépenses et en recettes :

52,3 millions d’euros pour la section fonctionnement

33,6 millions d’euros pour la section investissement Malgré le contexte économique et social difficile, le Maire de Saint-Leu, Bruno DOMEN, a affirmé la volonté de la collectivité de ne pas augmenter les impôts. Il a indiqué que les efforts demandés à tous lors du plan de redressement des finances de la Ville portent leurs fruits. Ainsi, le budget 2023 de Saint-Leu traduit des investissements importants auxquels viennent s’ajouter les chantiers engagés par les partenaires.



Pierre GUINET, le premier Adjoint, délégué aux finances, a insisté sur la complexité de ce budget qui a naturellement nécessité des arbitrages mais dont « nous pouvons être fiers ».



Le budget 2023 prévoit un ensemble d’études et de travaux, parmi eux : la révision du PLU, le Grand Stella, la réhabilitation du Séchoir, la poursuite des études de modernisation du Centre-ville de Saint-Leu et de Piton, la modernisation du bourg du Plate.



Une nouvelle fois, l’investissement sur le bâti scolaire demeure entier, avec des projets de réhabilitation prévus au sein de plusieurs écoles : Piton A, Stella, le Plate, Grand Fond, la Chaloupe, l’Etang, Pointe des Châteaux.



Plusieurs travaux sont menés sur les équipements de proximité, comme au gymnase et à la médiathèque de la Chaloupe, le stade du Centre-ville, celui de Piton, la salle d’escrime, …



Soutien réaffirmé à la Caisse des écoles, au CCAS et aux associations



Les élus ont validé le financement de la Caisse des écoles et le CCAS qui bénéficient respectivement d’un budget de 1,8 et 2,1 millions d’euros, en hausse par rapport à 2022.



Le Conseil municipal a approuvé une enveloppe de près de 2 millions d’euros, en soutien aux associations de Saint-Leu.



Parmi les nouvelles actions soutenues, Bruno DOMEN a annoncé la création d’une section des jeunes sapeurs-pompiers : 16 Saint-Leusiens pourront en bénéficier.



À l’occasion de l’examen des subventions, y compris à destination des associations sportives, Jimmy AUBIN, l’Adjoint délégué aux sports, a fait le point sur la politique sportive de la collectivité. Rappelant l’objectif de la Ville d’accompagner TOUS les sports pour TOUS, l’élu a rappelé les 3 millions d’euros investis depuis le début de la mandature et les 70 manifestations sportives accompagnées. L’élu a aussi rappelé que ce ne sont pas moins de 200 champions saint-leusiens qui ont émergé en deux ans : « Tout cela, c’est le résultat de nos athlètes, de l’accompagnement de la Ville, du travail des services et des agents municipaux, de l’engagement quotidien des associations et de l’investissement des élus. Je veux les remercier : ensemble, nous faisons rayonner Saint-Leu ».





Des actes d’incivilité qui coûtent chers à la Ville



En marge de l’examen du budget, Bruno DOMEN a aussi tenu à dénoncer une nouvelle fois les actes de vandalisme sur la commune, notamment la dégradation volontaire des équipements publics : « Cela nous a coûté plus de 100 000 euros l’année dernière, sans compter l’argent que nous mettons à nettoyer les dépôts sauvages. (…) Cet argent pourrait être mis ailleurs, dans de nouvelles prestations à destination des enfants, dans la baisse même du prix que nous facturons aux usagers pour les services municipaux ».



Même son de cloche du côté de Pascaline SORET, l’élue déléguée à l’amélioration de la qualité du service public et Elie LEAR, délégué à l’hygiène et à la sécurité : « Ces actes privent les habitants de Saint-Leu et les touristes d’équipements de qualité et c’est l’image de la Ville qui est injustement ternie ». C’est avec fermeté que le Maire a indiqué une tolérance zéro mais aussi des arbitrages qui, à un moment, devront être faits quand il s’agit de réparer les dégâts causés aussi régulièrement.