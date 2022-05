Aux alentours de 4h30 ce matin, un Falcon 7X, avion d'affaires haut de gamme, en provenance de Singapour-Changi a dû atterrir à l’aéroport Roland Garros, ce qui n’était à priori pas sa destination initiale. Les raisons de cette déroute restent à déterminer. Les cinq membres d’équipage et les six passagers auraient été pris en charge par l’ARS et placés en repos dans un hôtel du chef-lieu après avoir effectué un test Covid-19.