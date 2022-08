A la Une . ​Un Réunionnais va participer au lancement de la nouvelle mission sur la Lune

Artemis I est le nom du programme américain de retour sur la Lune. La fusée devait décoller ce lundi mais le départ a été reporté. Le Réunionnais Martin Gros est aux premières loges pour assister à l’évènement. Par NP - Publié le Lundi 29 Août 2022 à 14:08





Sur place, il assiste en direct du centre spatial Kennedy en Floride (États-Unis) à cet évènement historique que représente le décollage du vaisseau Orion qui décollera pour la Lune du centre spatial Kennedy en Floride (États-Unis) avec la fusée Space Launch System (SLS) de la Nasa. L'envol était prévu ce lundi mais a été reporté.



Martin Gros travaille pour Félix and Paul studio , qui s’occupe de l’enregistrement et la diffusion en direct du lancement en 360 VR dans le metaverse, et autres casques VR (Virtual Reality). Le Réunionnais est opérateur caméra VR et développe des systèmes. Il fait ainsi partie de ceux qui permettent au monde entier de regarder le lancement de la fusée non-habitée de la Nasa sur la lune en VR/360°, comme si on y était !Sur place, il assiste en direct du centre spatial Kennedy en Floride (États-Unis) à cet évènement historique que représente le décollage du vaisseau Orion qui décollera pour la Lune du centre spatial Kennedy en Floride (États-Unis) avec la fusée Space Launch System (SLS) de la Nasa. L'envol était prévu ce lundi mais a été reporté.

"Le vaisseau spatial effectuera un survol de la Lune, utilisant la gravité lunaire pour gagner de la vitesse et se propulser à 70.000 km au-delà de la Lune, à près d'un demi-million de km de la Terre - plus loin qu'aucun humain n'a jamais voyagé", explique l'Agence spatiale européenne.



Le voyage devrait durer 42 jours, 3 heures et 20 minutes, et permettre de placer le vaisseau Orion sur place en orbite autour de notre satellite. Le retour est prévu le 10 octobre prochain.