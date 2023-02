A la Une . ​Un Réunionnais perd la vie dans l’incendie de son appartement toulousain

Un homme d’une trentaine d'années est décédé ce samedi en fin de journée dans l’incendie de son appartement à Toulouse, selon La Dépêche. Par NP - Publié le Dimanche 12 Février 2023 à 08:10





Aux alentours de 17h30 ce samedi, le feu s’est déclaré dans un appartement de la résidence l’Aubisque, avenue de Castres à Toulouse.A l’intérieur de l’appartement situé au rez-de-chaussée, les secours découvrent à leur arrivée, un homme originaire de La Réunion. L’homme de 37 ans se trouve en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les soins qui lui ont été prodigués, l’homme n’a pas pu être réanimé. La victime avait, selon le témoignage d’une voisine à La Dépêche , des problèmes d’addictions liés à l’alcool et aux stupéfiants et vivait dans des conditions très modestes.Une autopsie devrait être ordonnée pour définir les causes du décès.