Courrier des lecteurs ​Un Président stratège...

Bien conseillé par les éminences grises du Palais. Macron joue du bâton et de la carotte, pour faire avancer les Français. Par Carl Joseph - Publié le Vendredi 16 Octobre 2020 à 11:01 | Lu 54 fois

Sans concertation démocratique, il impose un couvre-feu, d'autorité, prétextant l'avis des scientifiques qui ne finissent pas de s'opposer entre eux.



Les Français habitués à l'obéissance sont rassurés, presque contents d'être ainsi encadrés. Ils n'attendaient que ça, piaffant d'impatience, fébriles mais pas de Covid.



Le dynamitage entrepris par le Pouvoir judiciaire pour faire diversion ne tiendra pas, les premières émotions passées...

Le peuple ne comprend rien à ce coup d' éclat des Magistrats... juste bon pour nourrir quelques séquences d'éditions spéciales dans les médias...



Macron fidélise les alimentaires de la société et promet des allocations spécifiques pour soutenir le train de vie des Français... ce qui crée déjà une surenchère de la demande via Ségolène Royal demandant l' ouverture de droits nouveaux au RSA pour tous les jeunes jusque-là, écartés du dispositif.



Je ne porte pas de jugement sur l' opportunité de ces aides... je m' en fous même... encore que d'une manière ou d'une autre j'aurais, en ma qualité de contribuable, à cracher au bassinet pour éponger les dettes de l' État.



Mais j' ai quand même le droit de m' amuser de cette situation de m...de.



Je connais au moins un secteur qui tire les marrons du feu, c'est la Française des Jeux dont le chiffre d'affaires a augmenté de 32% depuis le début de l'année.. l'action introduite sur les marchés à 19€ en début d'année, vaut ce jour 31€ ,une belle plus-value déjà... et c' est pas fini.





Publicité Publicité