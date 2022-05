A la Une .. ​Tuerie au Texas : Une fillette se recouvre de sang pour échapper au tireur

Survivant de la fusillade qui a fait 21 morts mardi dernier au Texas, Miah, 11ans, a raconté à CNN comment elle a échappé au tireur. Par NP - Publié le Lundi 30 Mai 2022 à 11:14





Dans une interview accordée à CNN, la fillette de 11 ans livre un récit des plus glaçants. Élève de l’établissement, Miah est en classe en ce sinistre jour et regarde un dessin animé avec ses camarades et son enseignante lorsque le tireur, Salvador Ramos, 18 ans, fait irruption dans l’école, lourdement armé.



"Tout s'est passé si vite. Il a fait reculer l'enseignante dans la salle de classe. Il a de nouveau établi un contact visuel avec elle, l'a regardée droit dans les yeux et lui a dit bonne nuit, puis lui a tiré dessus et l'a tuée", relate CNN.



L’adolescent tire alors une seconde fois sur l’enseignante puis ouvre le feu sur les enfants. Miah sera touchée par un fragment de balle à l'épaule et à la tête, indique la chaîne.



Salvador Ramos se dirige vers une autre classe et tire encore. Il diffuse "de la musique triste sur haut-parleur", raconte la fillette.



"Venez, s'il vous plaît... nous avons un problème"



Avec l'aide d'un ami, elle parvient à récupérer le téléphone sur le corps d'une enseignante avec l’aide d’un autre petit rescapé. Ils préviennent les secours.



"Venez, s'il vous plaît... nous avons un problème", implorent-ils aux secouristes. Durant son interview, Miah confie ne pas comprendre pourquoi les forces de l’ordre ne sont pas venues la sauver et indique avoir accepté de témoigner pour que “les gens sachent ce qu'il s'était passé dans cette salle de classe."



