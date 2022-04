A la Une . ​Trois cordistes de La Réunion aux Championnats de France

Trois cordistes de La Réunion se voient qualifiés pour participer aux Championnats de France des cordistes. L’événement aura lieu à Lyon les 19 et 20 mai prochains. Par NP - Publié le Mardi 12 Avril 2022 à 14:40

En octobre 2021, l’association Rock'n'run organisait la 2ème édition du Championnat des cordistes de l’océan Indien au Teat Plein Air. La compétition a attiré un grand nombre de spectateurs impressionnés par les épreuves, et surtout par la finale qui comportait un show en hélicoptère pour le gagnant.



Bastien Dumas, grand gagnant de la Compéticorde 2021, s’est vu offrir son billet pour participer aux Championnats de France en 2022, événement auquel il concourra sous les couleurs de l’association Rock'n'run.



Luc Legrand, de Cordial Océan Indien, et Franck Bourgeois, d’Altitude Tad, participeront eux aussi à ce championnat national.