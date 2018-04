​Tribulations d'un terrien

J'ai préféré faire un nouveau courrier plutôt que de vous répondre un par un. J'ai l'impression qu'une page vierge me donne plus de liberté que le petit rectangle dédiée aux commentaires.



Ce fut avec beaucoup d'appréhension je dois vous l'avouer que je suis venu jeter un oeil sur les commentaires de mon courrier, d'autant plus qu'en visualisant la longueur du texte une fois publié sur le site je me suis dit que beaucoup n'iront pas jusqu'au bout des tribulations d'un illustre inconnu...



En toute franchise, je n'aurai pas imaginé recevoir des retours aussi riche en sens. Chacun des commentaires m'ont beaucoup touché, chacun a sa façon.



J'y ai ressenti de la franchise, de l'empathie même... Merci



Il est vrai que l'idée de voir le côté positif de la chose ouvre la perspective d'en tirer le meilleur partie. Mais pour ce faire il faudrait déjà que j'arrive à contrôler mes pensées et mes émotions à la demande. Pour le moment je subis plus que je n'en profite. Par moment il est très compliqué de se focaliser sur une seule chose. Les pensées et les réflexions n'en font qu'à leur guise.



J'ai déjà pensé à l'éventualité de rencontrer ou d'échanger avec d'autres personnes dans ce cas, mais comment faire, je vous trouve comment ? Je n'arrive pas à trouver la phrase adapté à écrire dans la barre de recherche de Google pour ça... (rire)



D'où l'envie de mettre ce que je ressens par écrit et de le faire publier ici pour peut être avoir un écho ici ou là.



Vos réponses m'ont donné le courage de continuer à mettre sur papier mes états d'âme, j'y trouve une forme d'exutoire.



Merci encore et au plaisir de vous faire partager de nouvelles réflexions.